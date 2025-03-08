08 Mart 2025, Cumartesi
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Kadın emektarlarımızı duygulandıran sürpriz!
Düzce'de Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli kadınlara belki hayatları boyunca unutamayacakları bir sürpriz hazırlandı. Onlar her zamanki gibi, işlerinin başındaydı. Bir anda hazırlanan ekranda eşlerini gördüler. Dünya Kadınlar Günü’ne özel bu sürpriz her birine büyük bir mutluluk yaşattı. Ekrandaki mesajlarla başlayan gün ellerde çiçeklerle son buldu. a