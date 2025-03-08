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Kadın emektarlarımızı duygulandıran sürpriz!

Kadın emektarlarımızı duygulandıran sürpriz!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.03.2025 13:56
Düzce'de Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli kadınlara belki hayatları boyunca unutamayacakları bir sürpriz hazırlandı. Onlar her zamanki gibi, işlerinin başındaydı. Bir anda hazırlanan ekranda eşlerini gördüler. Dünya Kadınlar Günü’ne özel bu sürpriz her birine büyük bir mutluluk yaşattı. Ekrandaki mesajlarla başlayan gün ellerde çiçeklerle son buldu. a
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Kadın emektarlarımızı duygulandıran sürpriz!
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