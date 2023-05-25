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Kadıköy'de trenin camını temizleyen işçi 28 bin vatlık elektrik akımına kapıldı: Alev topuna döndü

İHA
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Giriş: 25.05.2023 09:46
Kadıköy Söğütlüçeşme tren istasyonunda, temizlik yaparken elindeki sopa yüksek gerilimli kabloya temas eden işçi elektrik akımına kapıldı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
28 bin vatlık elektrik akımına kapıldı
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