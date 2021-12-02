Kadıköy’de sahili yine kırmızı yosun sardı

İstanbul'da etkili olan lodos sonrası Caddebostan Sahili kırmızıya büründü. Dev dalgalarla birlikte kıyıya vuran kırmızı renkli yosunları temizlemek için belediye ekipleri sabah saatlerinden itibaren çalışmaya devam ediyor.

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar kapladı. Sahile vuran dev dalgalar nedeniyle kırmızı renkli yosunlar sahil ve kayalıkları kapladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipler de sahil boyunca kırmızı renkli yosunları iş makineleriyle topladı. Kamyonlar dolusu kırmızı yosun toplandı.

ÖZELLİKLE RENKLERİ DİKKATİMİ ÇEKİYOR

Sahilde spor yapan Özlem Zenginyürek, "Bu mevsimlerde oluyor sanırım. Birkaç gündür fazla var sahil kıyılarında, belediye ekipleri bunlarla ilgili çalışma yapıyorlar. Bugün de çok fazla lodos var. Bunun da etkisiyle kıyıya taşınma olabilir. Umarım en kısa zamanlarda temizlenir" dedi. Bir başka kişi ise, "Yosunlar nedeniyle sahilinin durumu çok kötü, buranın temizlenmesi lazım. Bostancı sahiline kadar yosun var diyebilirim" diye konuştu.



