Kadıköy'de olaylı gece! Alkollü sürücü ve arkadaşı polise zor anlar yaşattı: Sıkın bana biber gazını

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yapılan polis denetimi sırasında durdurulan aracın sürücüsü A.K., 2.32 promil alkollü çıktı. Polisin işlem yapmasına engel olan A.K. gözaltına alınırken, yanında bulunan arkadaşları da polise zor anlar yaşattı. Şirkete ait olduğu belirlenen aracın çekilmesini engellemek isteyen E.F. ve E.C.F., polise dakikalarca tepki göstererek haksızlık yapıldığını iddia etti.