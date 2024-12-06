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Kadıköy’de dumanlar yükseldi! 6 katlı binada yangın paniği

Kadıköy'de dumanlar yükseldi! 6 katlı binada yangın paniği

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.12.2024 11:04
İstanbul Kadıköy'de sabah saatlerinde 6 katlı bir apartmanda yangın çıktı. 5'inci katta çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası alevler söndürüldü.

Kadıköy'de 6 katlı apartmanın 5. katında yangın çıktı. Yaşanan olayda ölen veya yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, 09.30 sıralarında Osmanağa Mahallesi Kuşdili Caddesi'nde üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişinin yaşadığı daire içerisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm eve sirayet etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde emniyet alırken, itfaiye ekipleri yanan daireye içeriden ve dışarıdan müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken apartmanda bulunan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yanan daire kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. Yangının meydana geldiği Kuşdili Caddesi bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

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Kadıköy’de dumanlar yükseldi! 6 katlı binada yangın paniği
6 katlı binada yangın paniği
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