14 Eylül 2021, Salı
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Kadıköy'de camiye alçak saldırı! Yakmaya çalıştığı o anlar kameralara yansıdı
İstanbul Kadıköy'de bulunan Faikpaşa Camii'ne gelen kimliği belirsiz kişi, elindeki poşetten çıkardığı eski kıyafetleri tutuşturarak camiyi yakmaya kalktı. Dumanı gören cami cemaati alevlere büyümeden müdahale ederken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis olaya ilişkin geniş çaplı bir çalışma başlattı.