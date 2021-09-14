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Kadıköy'de camiye alçak saldırı! Yakmaya çalıştığı o anlar kameralara yansıdı

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Giriş: 14.09.2021 22:39
İstanbul Kadıköy'de bulunan Faikpaşa Camii'ne gelen kimliği belirsiz kişi, elindeki poşetten çıkardığı eski kıyafetleri tutuşturarak camiyi yakmaya kalktı. Dumanı gören cami cemaati alevlere büyümeden müdahale ederken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis olaya ilişkin geniş çaplı bir çalışma başlattı.
Kadıköy’de camiye alçak saldırı! Yakmaya çalıştığı o anlar kameralara yansıdı
Kadıköy'de camiye alçak saldırı! Yakmaya çalıştığı o anlar kameralara yansıdı
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