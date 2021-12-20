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Kaçırdıkları genci darp edip elektro şok verdiler

İHA
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Giriş: 20.12.2021 11:58
Adana’da bir kişiyi kaçırıp işkence yapıp, elektro şok verdikten sonra çıplak halde bıraktığı öne sürülen 3 zanlı ile onlara yardım ettiği iddia edilen biri kadın 2 kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre olay, 11 Aralık'ta saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden çıkan A.Ç. (22), yanına gelen 3 kişi tarafından otomobille kaçırıldı. Şüpheliler, Seyhan ilçesindeki bir ofise götürdüğü A.Ç.'yi saatlerce dövdükten sonra elektro şok vererek işkence uyguladı. Şüpheliler, cep telefonu ve 100 lirasını gasp ettikleri A.Ç'yi, sabaha karşı çıplak halde evinin önüne geri bıraktı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne giden A.Ç.'nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.
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