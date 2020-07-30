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Kaçan boğa iğneyle vuruldu! Böyle yakalandı

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Giriş: 30.07.2020 14:36
Güncelleme:30.07.2020 14:49
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, kamyonetten indirilirken kaçan kurbanlık boğa, yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek, yakalandı.

Bayramda kesilmek için hayvan pazarından alınıp, Yalıntaş Mahallesi'ndeki çiftliğe getirilen boğa, kamyonetten indirildiği sırada kaçtı. Sahipleri hayvanı yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Mustafakemalpaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri geldi. Uyuşturucu iğneyle sakinleştirilen boğa, yaklaşık 1 saat sonra yakalanıp çiftliğe götürüldü.

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