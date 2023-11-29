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“Kabus Doktor” için istenen ceza belli oldu! Psikiyatrist Süleyman Salih Zoroğlu çocuklara uyuşturucu vermiş

A Haber
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Giriş: 29.11.2023 15:56
Çocuk hastalara ketamin enjekte ederek "çoklu kişilik bozukluğu" teşhisi koyduğu, ve aileleri cinsel istismarla suçladığı öne sürülen Psikiyatrist Süleyman Salih Zoroğlu hakkında soruşturma tamamlandı. Zoroğlu'nun  943 yıl 9 ay hapsi istendi.
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