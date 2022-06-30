30 Haziran 2022, Perşembe
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Kabe’yi yüzerek tavaf eden Türk! Edirne’nin manevi büyüklerinden İbrahim Koçaşlı
Müslümanların kıblesi Kabe geçmişte bir çok sel baskını yaşadı o anlardan birinde sele tavaf yaparken yakalanan bir Türk hacı adayı ise tavafını yürüyerek değil yüzerek tamamladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkanlık Müşaviri Dr. Ulvi Ata, o ismi A Haber'de anlattı.