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Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı

İHA
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Giriş: 20.06.2022 15:52
Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı, her sene olduğu gibi bu yıl da Kabe örtüsünün 3 metre yukarı kaldırıldığını bildirdi.

Kabe'de hac ibadeti için hazırlıklar başladı. Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı, çevresine barikatlar kurulmasına rağmen hacıların Kabe örtüsünü kesmesini engellemek için bu yıl da örtünün 3 metre yukarı çekildiğini açıkladı.

Örtünün kaldırılmasının ardından Kabe'nin alt kısmı 2 metre uzunluğunda ve 47 metre genişliğinde beyaz pamuklu başka bir örtüyle kaplandı.

Kabe'nin örtüsü hac mevsimin ardından tekrar eski haline getirilecek. Öte yandan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Covid-19 salgını nedeniyle getirilen yeni düzenlemeler çerçevesinde, hacı adaylarının duvarlarına dokunmasını engellemek için Kabe'nin çevresine barikat konulmuştu.

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