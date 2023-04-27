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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında tel koptu: Seferler aksadı

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Giriş: 27.04.2023 10:56
Kabataş-Bağcılar arasında tramvay seferlerinde elektrik teli kopması nedeniyle aksama yaşanıyor. Ekiplerin onarım çalışmalarının ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.
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