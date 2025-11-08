08 Kasım 2025, Cumartesi

Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.11.2025 14:06
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik olarak şüpheli şahıslara ait depo ve işyerlerine baskın düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı çerçevesinde 434 bin adet bandrolsüz makaron, 26 bin adet makarona tütün basılmış sigara, bin 100 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün, 1 adet sigara basma makinesi, 3 adet sigara basma makinesine ait tütün haznesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldı.
