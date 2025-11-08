Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik olarak şüpheli şahıslara ait depo ve işyerlerine baskın düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı çerçevesinde 434 bin adet bandrolsüz makaron, 26 bin adet makarona tütün basılmış sigara, bin 100 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün, 1 adet sigara basma makinesi, 3 adet sigara basma makinesine ait tütün haznesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN