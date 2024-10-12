12 Ekim 2024, Cumartesi
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Jandarma köylerde dolandırıcılık konusunda vatandaşları bilgilendiriyor
Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, suç ve suçlulukla mücadele konusunda toplum kolluk iş birliğini güçlendirmek maksadıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor.