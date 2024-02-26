26 Şubat 2024, Pazartesi
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İznik'te zeytinlik alanda korkutan yangın!
Bursa'nın İznik ilçesinde bir zeytin bahçesinde istif halde bırakılan plastik kasalar alev alev yandı. İlçenin birçok yerinden görünen siyah duman korkuya sebep olurken yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yangın Beyler Mahallesi Çınarlı Camii arkasında bulunan plastik kasalarının tutulduğu zeytinlik alanda meydana geldi.
Plastik Sebze meyve kasaları bir anda alev alınca vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. Alev almayan kasalar vatandaşlar tarafından yangın yerinden el birliği ile toplanıp uzaklaştırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan plastik kasaların üzerine köpük sıkarak alevleri söndürdü. Dumanlar ilçe merkezinde pek çok bölgeden aynı anda görününce vatandaşlar panik oldu. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.