05 Aralık 2022, Pazartesi
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İzmir’in Selvili Meydanı hayalet meydan oldu! Kaderine terk edilen meydan: Selvili
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 2020 yılında açılışını yaptığı Selvili Meydanı, sürdürülebilir şehircilik anlaşıyı ile hayata geçirilmişti. Aradan 2 yıl geçti. O meydan evsizlerin yeri oldu, bank ve korkuluklar çalındı. Mahalle halkı duruma tepki gösterdi.