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İzmir'deki Tuzla fayına ilişkin uzman isimden korkutan uyarı! 2 bin yıldır uyuyordu: Kırılabilir

AA
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Giriş: 22.06.2023 15:59
Güncelleme:22.06.2023 15:59
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'de son dönemde yaşanan depremlerin 2 bin yıldır kırılmadığı belirlenen Tuzla Fayı ile ilişkili olduğunu belirterek, bu fayın yakın gelecekte kırılma olasılığının bulunduğunu söyledi. Sözbilir, “Mahalle bazında arama kurtarma örgütlerinin kurulması gerekiyor. Her mahallenin içinde arama kurtarma gereçlerinin hazır bulunduğu konteynerlerin kurulması lazım" dedi.
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