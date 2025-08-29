29 Ağustos 2025, Cuma
İzmir'de yangın yaraları sarılıyor: 281 yeni konutun temeli atıldı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangınları sonrası yeniden inşa edilecek konutların temel atma töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "En geç 1 yıl içinde teslim edeceğimiz bu yeni yuvalarda aileler çocuklarıyla yeni hatıralar biriktirecek. İzmir'in bereketi yeniden canlanacak" dedi.