29 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İzmir'de yangın yaraları sarılıyor: 281 yeni konutun temeli atıldı
İzmir’de yangın yaraları sarılıyor: 281 yeni konutun temeli atıldı

İzmir'de yangın yaraları sarılıyor: 281 yeni konutun temeli atıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2025 21:41
İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangınları sonrası yeniden inşa edilecek konutların temel atma töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "En geç 1 yıl içinde teslim edeceğimiz bu yeni yuvalarda aileler çocuklarıyla yeni hatıralar biriktirecek. İzmir'in bereketi yeniden canlanacak" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İzmir’de yangın yaraları sarılıyor: 281 yeni konutun temeli atıldı
Cebeci Tüneli’nde 9 araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı
Cebeci Tüneli’nde 9 araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı
Sakarya’da boya fabrikasında yangın çıktı
Sakarya'da boya fabrikasında yangın çıktı
Ordu’da ’patpat’ faciası: 3 ölü, 4 yaralı
Ordu’da 'patpat' faciası: 3 ölü, 4 yaralı
Apartman yangını paniğe neden oldu
Apartman yangını paniğe neden oldu
El Bilal Toure: Çok gol atmak benim görevim
El Bilal Toure: "Çok gol atmak benim görevim"
İzmir’de yangın yaraları sarılıyor: 281 yeni konutun temeli atıldı
İzmir'de yangın yaraları sarılıyor: 281 yeni konutun temeli atıldı
Kızı sürpriz yapınca annenin 500 bin TL’lik altını çöpe gitti
Kızı sürpriz yapınca annenin 500 bin TL'lik altını çöpe gitti
Muğla’da orman söndürme uçağı acil iniş yaparken düştü
Muğla’da orman söndürme uçağı acil iniş yaparken düştü
5 yaşındaki çocuk hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı
5 yaşındaki çocuk hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı
Arnavutköy’de çayırlık alanda yangın paniği
Arnavutköy’de çayırlık alanda yangın paniği
6 kişinin bindiği motosiklet devrildi: 6 yaralı
6 kişinin bindiği motosiklet devrildi: 6 yaralı
7 yıldır aranan zanlı yakalandı ve tutuklandı
7 yıldır aranan zanlı yakalandı ve tutuklandı
Daha Fazla Video Göster