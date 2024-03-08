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İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi sırtından vurarak öldüren Delil Aysal'ın cezası belli oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2024 12:14
Son dakika haberine göre İzmir'de aracına bindiği taksi şoförü Oğuz Erge'yi silahla öldüren sanık Delil Aysal, indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet ile 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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