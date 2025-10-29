29 Ekim 2025, Çarşamba

Haberler Yaşam Videoları İzmir'de taksi şoförüne yumruklu saldırı
İzmir’de taksi şoförüne yumruklu saldırı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 29.10.2025 05:40
İzmir'in Bayraklı ilçesinde taksi şoförlüğü yapan taksici ile aracına binen bir kişi arasından henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce araçta bulunan saldırgan taksi şoförünü darp etti. Emekli polis olduğu öğrenilen sürücünün saldırganı ateş ederek uzaklaştırdığı belirtilirken o anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
