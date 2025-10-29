İzmir’de taksi şoförüne yumruklu saldırı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde taksi şoförlüğü yapan taksici ile aracına binen bir kişi arasından henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce araçta bulunan saldırgan taksi şoförünü darp etti. Emekli polis olduğu öğrenilen sürücünün saldırganı ateş ederek uzaklaştırdığı belirtilirken o anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı.