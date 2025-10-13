İzmir’de Smyrna Antik Kenti’nde bulundu! Kime ait olduğu araştırılıyor

İzmir'deki Smyrna Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılarda 90 santimetre genişliğinde, 110 santimetre boyunda Roma dönemine ait 1800 yıllık bir heykelin gövdesi bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy, "Heykelin bir imparatora mı yoksa bir tanrıya mı ait olduğu konusunda çalışmalarımız sürüyor. İmparator Hadrianus'a ait olma ihtimali yüksek. Ancak tanrısal bir kimlikse, Zeus'a da ait olabileceğini değerlendiriyoruz. Meslektaşımla aramızdaki tartışmalarda Büyük İskender'e ait bir heykel olabileceğini konuştuk. Çünkü Büyük İskender, İzmir'in kurucularından" dedi.

