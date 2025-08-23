23 Ağustos 2025, Cumartesi

İzmir'de polise saldırı anı kamerada

Giriş: 23.08.2025 19:26
Olay, dün ilçeye bağlı Ertuğrul Mahallesi Sadık İleri Bulvarı’nda meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, aynaları olmayan bir motosiklet durduruldu. Trafik yönünden idari para cezası uygulandığı sırada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan A.Y. (26), M.E. (26) ve C.Ş. (25) görevli polis memurlarına saldırdı. Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler hakkında ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından tahkikat başlatıldı. Adliyeye sevk edilen 3 kişiden C.Ş. serbest bırakılırken, A.Y. ve M.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
