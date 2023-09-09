09 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir'de orman yangını! Kontrol altına alındı

İzmir'de orman yangını! Kontrol altına alındı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2023 18:05
İzmir'in Gaziemir ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak ve 8 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat müdahalesi sonunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
İzmir’de orman yangını! Kontrol altına alındı
İzmir'de orman yangını! Kontrol altına alındı
Adana’da yer fıstığı üretimi!
Adana’da yer fıstığı üretimi!
61 yılını terziliğe verdi
61 yılını terziliğe verdi
Çocukların motosiklet hırsızlığı kamerada
Çocukların motosiklet hırsızlığı kamerada
’Süper Vali’ Recep Yazıcıoğlu anısına...
'Süper Vali' Recep Yazıcıoğlu anısına...
Anadolu’da kış hazırlığı başladı!
Anadolu'da kış hazırlığı başladı!
Deprem bölgesi yeniden inşa ediliyor
Deprem bölgesi yeniden inşa ediliyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Anne karnından yetişkinliğe sağlık takibi
Anne karnından yetişkinliğe sağlık takibi
İzmir’de orman yangını! Uçaklar havada kaldı
İzmir'de orman yangını! Uçaklar havada kaldı
Kahramanmaraş’ta feci kaza: 4 ölü, 25 yaralı
Kahramanmaraş'ta feci kaza: 4 ölü, 25 yaralı
Yakıt istasyonunda yılan paniği kamerada!
Yakıt istasyonunda yılan paniği kamerada!
Daha Fazla Video Göster