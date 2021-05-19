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İzmir’de kızını boğarak öldüren annenin ifadesi kan dondurdu

İHA
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Giriş: 19.05.2021 13:41
Güncelleme:19.05.2021 13:57
İzmir’de 16 Mayıs Pazar günü öğlen saatlerinde Buca ilçesi Laleli Mahallesi 421 Sokak’ta ev hanımı olan Ayşe Vural 29 yaşındaki kızı Zeynep Vural’ı boğarak öldürdü. Dehşete düşüren olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İfadesinde kızını boynundaki fularla boğarak öldürdüğünü itiraf eden Ayşe Vural, tartışmanın da uyuşturucu parası istemesi nedeniyle çıktığını anlattı.
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