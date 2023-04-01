İzmir’de kentsel dönüşüm sorunu

İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan deprem sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tam 2 bin 245 ev ve 297 iş yerini 1 yıl içinde tamamlayıp hak sahiplerine teslim etti. Kentteki binaların yüzde 65'inin riski olduğu açıklandı, ancak CHP’li Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm konusunda hiç bir adım atmadı.