01 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir'de kentsel dönüşüm sorunu

İzmir'de kentsel dönüşüm sorunu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.04.2023 10:51
Güncelleme:01.04.2023 10:52
İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan deprem sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tam 2 bin 245 ev ve 297 iş yerini 1 yıl içinde tamamlayıp hak sahiplerine teslim etti. Kentteki binaların yüzde 65'inin riski olduğu açıklandı, ancak CHP’li Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm konusunda hiç bir adım atmadı.
İzmir’de kentsel dönüşüm sorunu
İzmir'de kentsel dönüşüm sorunu
Marmara ve Ege için yağış uyarısı
Marmara ve Ege için yağış uyarısı
Bir evde 6 kişi ölü bulundu
Bir evde 6 kişi ölü bulundu
Elazığ’da bir evde 6 kişi ölü bulundu
Elazığ’da bir evde 6 kişi ölü bulundu
Doktor balıklar sel tehdidi altında!
Doktor balıklar "sel" tehdidi altında!
Aksaray’da 10 yıldır aran katil yakalandı
Aksaray’da 10 yıldır aran katil yakalandı
İşte o ziyaretin hikayesi...
İşte o ziyaretin hikayesi...
Çakmak Hattı koruganları
"Çakmak Hattı" koruganları
’’Komutanımın liderliği o günden belliydi’’
''Komutanımın liderliği o günden belliydi''
Yoğun kar uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat
Yoğun kar uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat
Plastik malzeme deposunda yangın
Plastik malzeme deposunda yangın
TEM Otoyolu’nda dehşete düşüren görüntüler!
TEM Otoyolu'nda dehşete düşüren görüntüler!
Daha Fazla Video Göster