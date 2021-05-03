03 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir’de engelli gence işkence yapıp taciz eden şahıslara 30 yıl hapis istemi!

İzmir’de engelli gence işkence yapıp taciz eden şahıslara 30 yıl hapis istemi!

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.05.2021 11:20
Güncelleme:03.05.2021 11:26
İzmir’de yüzde 50 engelli olan 19 yaşındaki Azad Hasobalılar iş arkadaşları tarafından streç filmle sarılarak işkenceye ve tacize uğradı. Şoke eden olay WhatsApp paylaşılmasıyla ortaya çıkarken Nurullah S. ile Fırat K.’nın yargılandığı son duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, şahıslar için 30 yıla kadar hapis cezası istedi.
İğrenç olayda yüreklere su serpen karar!
İğrenç olayda yüreklere su serpen karar!
Minibüs polis aracına çarptı! Yaralılar var
Minibüs polis aracına çarptı! Yaralılar var
Bir ili sarsan haber! Bütün şehir onu arıyor
Bir ili sarsan haber! Bütün şehir onu arıyor
Tam kapanmada şok baskın! Koçbaşıyla girildi
Tam kapanmada şok baskın! Koçbaşıyla girildi
Burada virüse hiç rastlanmadı!
Burada virüse hiç rastlanmadı!
Sadece 1 ay yapılıyor! Kapısında sıra oluyorlar
Sadece 1 ay yapılıyor! Kapısında sıra oluyorlar
Bakın yaptığı kazanın nedenini neye bağladı!
Bakın yaptığı kazanın nedenini neye bağladı!
12 bine aldı servet harcadı!
12 bine aldı servet harcadı!
Çalışma izin belgesi kimler için zorunlu?
Çalışma izin belgesi kimler için zorunlu?
Telefonla konuşurken bakın ne oldu!
Telefonla konuşurken bakın ne oldu!
İstanbul'da haftanın ilk gününde yollar bomboş!
İstanbul'da haftanın ilk gününde yollar bomboş!
Sosyetik ismin kurye skandalı!
Sosyetik ismin kurye skandalı!
Daha Fazla Video Göster