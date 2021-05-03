İzmir’de engelli gence işkence yapıp taciz eden şahıslara 30 yıl hapis istemi!

İzmir’de yüzde 50 engelli olan 19 yaşındaki Azad Hasobalılar iş arkadaşları tarafından streç filmle sarılarak işkenceye ve tacize uğradı. Şoke eden olay WhatsApp paylaşılmasıyla ortaya çıkarken Nurullah S. ile Fırat K.’nın yargılandığı son duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, şahıslar için 30 yıla kadar hapis cezası istedi.