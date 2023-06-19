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İzmir'de derin dondurucuda 4 kişinin cansız bedeni bulundu! Türkmenistan uyruklu katil zanlısı Çeşme'de yakalandı

A Haber
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Giriş: 19.06.2023 08:47
Güncelleme:19.06.2023 08:51
İzmir'in Bayraklı'da bir evdeki derin dondurucuda yabancı uyruklu 3'ü kadın 4 kişinin cesedi bulunmuştu. Katil zanlısı Çeşme'de yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı
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