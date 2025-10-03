03 Ekim 2025, Cuma

İzmir'de depoda alev kapanı! A Haber yangın bölgesinde
İzmir’de depoda alev kapanı! A Haber yangın bölgesinde

İzmir’de depoda alev kapanı! A Haber yangın bölgesinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2025 10:24
İzmir'in Bornova ilçesinde plastik ürünlerin bulunduğu depoda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdühale etti. Detayları olay yerinde bulunan A Haber muhabir Tayfun Er aktardı.
