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İzmir’de dehşete düşüren aile katliamı! 3 çocuğunu neden öldürdü?

İzmir’de dehşete düşüren aile katliamı! 3 çocuğunu neden öldürdü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Figen Koçak
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Giriş: 28.08.2024 09:19
Türkiye İzmir'den gelen haberle sarsıldı. Evi terk edip boşanma davası açan eşini barışmaya ikna edemeyen Vesim Şimşek, 4 kızını zeytin bahçesine götürüp kurşun yağmuruna tuttuktan sonra intihar girişiminde bulundu. Çocuklardan 3'ü öldü baba ve bir kızı ağır yaralandı. İzmir'deki aile katliamının ayrıntılarını A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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