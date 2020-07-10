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İzmir'de dehşet anları kamerada! Vatandaş şok yaşadı

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Giriş: 10.07.2020 14:31
Güncelleme:10.07.2020 14:33
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yolun karşısın geçmek isteyen bir yayaya, hızla yoldan geçen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşın şok yaşadığı anlar kameraya yansıdı

Edinilen bilgiye göre kaza saat 10.15 sıralarında Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aracını yol kenarındaki cebe park ettikten sonra aracından inen Kubilay Gürler (54), yolun karşısına geçerken Önder B. (21) idaresindeki 27 AB 205 plakalı Volkswagen marka araç, kendisine hızla çarptı. Gürler'e çarpan araç, daha sonra kaldırıma çıkarak iki araca daha çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Gürler, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gürler'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı şahıs ambulansla Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada ağır yaralanan ve vücudunun bir çok yerinde kırık olduğu iddia edilen Kubilay Gürler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan kaza anı bir iş yeri kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde Kubilay Gürler'in aracından inip yolun karşısına geçmesi, ardından süratle gelen araç yer aldı. Kameranın kaydedemediği çarpma anından hemen sonra kazayı gören vatandaşların panikle yaralının yanına koşma anı görüldü.

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