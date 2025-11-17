İzmir’de belediye otobüsünde yangın

17 Kasım 2025, Pazartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 17.11.2025 10:02
Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde M.Y. idaresindeki 121 numaralı Mavişehir Aktarma Merkezi ile Konak hattı arasında sefer yapan ESHOT otobüsünde yangın çıktı. Aracın motor kısmından duman çıktığını fark eden M.Y., yolcuları tahliye ederek durumu 112'ye bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, otobüste hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
