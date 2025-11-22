22 Kasım 2025, Cumartesi

İzmir’de 23 yılla aranan uyuşturucu taciri yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2025 15:56
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, dün şüpheli hareketlerde bulunduğu değerlendirilen bir kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapmak istedi. Yapılan sorguda Ş.Y. adlı şüphelinin, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan toplam 23 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Gözaltına alınan Ş.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
