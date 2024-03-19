İzmir Metrosu'nda vatman kabine tekme; o anlar kamerada

İzmir Metrosu'nda sabah yaşanan teknik arıza seferlerde bir süreliğine gecikmeye neden oldu. Arızanın giderilmesi için istasyonda bekletilen metrodaki yolculardan biri, vatman kabinini tekmeledi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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