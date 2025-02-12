İzmir Konak’ta korkunç olay! 3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu

İzmir'in Konak ilçesinde yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan emekli hemşire Gülşen Çoğulu’nun (87) yalnız yaşadığı evinde kemikleri bulundu. Pandemi sırasında irtibatlarının koptuğu anlaşılan üvey oğlu R.Ç.’nin (66) başvurusu ile öldüğü ortaya çıkan Çoğulu’nun oturduğu evde hırsızlık benzeri herhangi bir suç unsuruna rastlamayan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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