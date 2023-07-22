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İzmir Çeşme'de Ulusoy Limanı yakınında orman yangını: 1 kişi gözaltına alındı

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Giriş: 22.07.2023 01:44
İzmir'in Çeşme ilçesinde Ulusoy Limanı yakınında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekip müdahale etti. Yangına ilişkin bir kişi gözaltına alındı.
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