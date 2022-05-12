12 Mayıs 2022, Perşembe
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İzlerken nefesiniz kesilecek! Camda asılı kalan çocuk için hayat kurtaran müdahale
Kazakistan'da bir binanın 8'inci katında bulunan pencerede asılı kalan 3 yaşındaki çocuğun hayatını 37 yaşındaki Sabit Shontakbaev alt kattaki dairenin penceresinden dışarı çıkarak kurtardı. Madalya ile ödüllendirilen Shontakbaev, çocuğu kurtardıktan sonra ailesini bile görmeden işe gittiğini söyledi.