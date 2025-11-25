İZBETON davasında ihaleye fesat iddiaları; 44 sanık hakim karşısında

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 'asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işleri'nde ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla açılan davada; eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 44 sanık, hakim karşısına çıkıyor.

