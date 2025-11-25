İZBETON davasında ihaleye fesat iddiaları; 44 sanık hakim karşısında

25 Kasım 2025, Salı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 'asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işleri'nde ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla açılan davada; eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 44 sanık, hakim karşısına çıkıyor.
