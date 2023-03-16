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İYİ Parti'de aldatma skandalı istifa getirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.03.2023 12:13
İyi Parti Aydın İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak’ın eşi Pınar Aran Alak'ın kocasıyla ilgili aldatma iddiasının ardından partideki görevlerinden istifa kararı aldı
İYİ Parti’de aldatma skandalı
İYİ Parti'de aldatma skandalı
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