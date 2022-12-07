07 Aralık 2022, Çarşamba
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığında yumruklar konuştu
İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever ve beraberindeki grup, parti binası girişinde, İYİ Parti il yönetiminde bulunan Melek Güney’e saldırdı. Güney’in grup tarafından tekme tokat darp edildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.