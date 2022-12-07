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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığında yumruklar konuştu

İHA
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Giriş: 07.12.2022 15:13
Güncelleme:07.12.2022 15:13
İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever ve beraberindeki grup, parti binası girişinde, İYİ Parti il yönetiminde bulunan Melek Güney’e saldırdı. Güney’in grup tarafından tekme tokat darp edildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
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