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İyi olacaksın Tutkun! Destan dizisine damga vuran Temur sahnesi...

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Giriş: 12.04.2022 23:44
Güncelleme:12.04.2022 23:46
Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki on dokuzuncu bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Diziye Tutkun ile Temur arasında geçen konuşma damga vurdu...
İyi olacaksın Tutkun! Destan dizisine damga vuran Temur sahnesi...
İyi olacaksın Tutkun! Destan dizisine damga vuran Temur sahnesi...
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