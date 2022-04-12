13 Nisan 2022, Çarşamba
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İyi olacaksın Tutkun! Destan dizisine damga vuran Temur sahnesi...
Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki on dokuzuncu bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Diziye Tutkun ile Temur arasında geçen konuşma damga vurdu...