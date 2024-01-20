İtalya Başbakanı İstanbul'a geliyor ! Başkan Recep Tayyip Erdoğan İtalya Başbakanı ile görüşecek

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni bugün Türkiye'yi ziyaret edecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Meloni'yi kabul edecek. Detayları ise A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim Vahdettin Köşkü’nden aktardı.

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