İsveçli kilise gençlik başkanı Müslüman oldu! Fatiha suresinden etkilendi

Müslümanlara yönelik ayrılıkçı uygulamaların ve İslam karşıtı provokasyonların sonu gelmeyen İsveç'te, bir kilisenin gençlik kolları başkanı olan Hugo İslam'ı seçti. Sosyal baskı nedeniyle uzun süre inancını gizli yaşamak zorunda kaldığını belirten İsveçli genç, Müslümanlığa geçişinde Fatiha suresi ve Ramazan ayının kutsallığının büyük rol oynadığını söyledi.

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