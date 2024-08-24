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İstinat duvarı çöktü 48 daireli bina apar topar tahliye edildi! Çok sayıda ev zarar gördü | AFAD devreye girdi

İstinat duvarı çöktü 48 daireli bina apar topar tahliye edildi! Çok sayıda ev zarar gördü | AFAD devreye girdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 19:48
Ordu'nun Ünye ilçesinde korku dolu dakikalar yaşandı. Bir sitenin üst kısmındaki istinat duvarı çöktü. Yaşanan olayda 6 daire zarar görürken AFAD ekipleri tarafından 48 daireli bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, olay yerinde incelemelerde bulunarak ev sahibi olanlara AFAD tarafından 24 bin lira, kiracılara ise 13 bin lira yardım kararı alındığı belirterek "Yerleşecek yer bulamayanlara da Kredi Yurtlar Kurumunda 13 Eylül'e kadar konaklama imkanı sağlayacağız." dedi.
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İstinat duvarı çöktü 48 daireli bina apar topar tahliye edildi!
İstinat duvarı çöktü 48 daireli bina apar topar tahliye edildi!
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