Haberler Yaşam Videoları İstiklal Marşı’nı okurken ağlayan öğrenciyi Kaymakam teselli etti
Giriş: 29.10.2025 19:05
Cumhuriyet’in ilanının 102’nci yıl dönümü, tüm ülkede olduğu gibi Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bismil Kent Meydanı’nda düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. İstiklal Marşı’nı okuyan ortaokul öğrencisi Yağmur Çaybugün, heyecanlanıp duygualandı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Durumu fark eden Kaymakam Recep Hasar, öğrencinin yanına gidip teselli etti. Töreni izleyenler tarafından alkışlanan o anlar, kameraya yansıdı.
