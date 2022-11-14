15 Kasım 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstek parça cinayetinde müzisyen Onur Şener’i canice öldürdüler! Şüpheliler için istenen ceza belli oldu
Başkent Ankara'da 45 yaşındaki müzisyen Onur Şener müşterilerin istek parçasını bilmediği için çalmadı. Şener mekan çıkışında öldürüldü. Müzisyen Onur Şener'in boynundan aldığı kırık cam bardak darbesiyle öldürülmesi olayında, 5 şüpheli için "canavarca hisle insan öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.