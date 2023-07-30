30 Temmuz 2023, Pazar
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İstediği parayı alamayan boyacı, düğün salonunun duvarına 'emek ödenmedi' yazdı
Bolu'da dış cephesini boyadığı düğün salonundan istediği ücreti alamadığını iddia eden boya ustası Sinan Dursun (44), gece yarısı salonun duvarlarına 'Emek ödenmedi' yazarken, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında, "Aşağı yukarı 30-50 bin lira arasında olan bir işten, küfür eder gibi 5 bin gibi para getirip, üstüne tehdit alıp, 5 bin lirayı aldım. Bu da kanıt olsun. Ben de bunu yaptım bu gece" dedi. Düğün salonu sahibinin şikayetçi olduğu Dursun, polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest kaldı.