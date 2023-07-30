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İstediği parayı alamayan boyacı, düğün salonunun duvarına 'emek ödenmedi' yazdı

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Giriş: 30.07.2023 18:56
Bolu'da dış cephesini boyadığı düğün salonundan istediği ücreti alamadığını iddia eden boya ustası Sinan Dursun (44), gece yarısı salonun duvarlarına 'Emek ödenmedi' yazarken, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında, "Aşağı yukarı 30-50 bin lira arasında olan bir işten, küfür eder gibi 5 bin gibi para getirip, üstüne tehdit alıp, 5 bin lirayı aldım. Bu da kanıt olsun. Ben de bunu yaptım bu gece" dedi. Düğün salonu sahibinin şikayetçi olduğu Dursun, polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest kaldı.
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