26 Ekim 2024, Cumartesi
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İşte uyuşturucu pazarlığındaki şifre! Düğme, ateş, şeker, a4, metin amca...
Düğme, ateş, şeker, a4, metin amca... Birbiriyle alakasız bu kelimeler aslında bir şifre. Çevrenizdekilerden biri telefonda konuşurken bu sözcükleri veya birbiriyle alakası olmayan kelimeleri kullanıyorsa, bir uyuşturucu satıcısıyla pazarlık yapıyor olabilir. Polis dinlemesine takılmak istemeyen zehir tacirlerinin kullandığı yöntemlerden biri de bu şifreli konuşmalar.