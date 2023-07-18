18 Temmuz 2023, Salı
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İşte Halil Falyalı cinayetindeki köstebek! Kırmızı bültenle aranan Cemil Önal katillere içerden bilgi vermiş
Kumarhaneci olarak tanınan ve sır bir suikaste kurban giden Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Falyalı suikastına ilişkin görülen dava tüm hızıyla devam ederken olayla ilgili araştırmasını sürdüren savcılık ikinci bir iddianameye imza attı, çarpıcı detaylara yer verdi. Kırmızı Bültenle aranan şüpheli Cemil Önal, cinayetin kilit ismi olarak belirlendi. Halil Falyalı'nın para transferlerini kontrol ettiği bilinen Önal'ın, bazı bilgileri ve uçuş kayıtlarının araştırılmasıyla suikasti gerçekleştiren kişilerle irtibatlı olup içeriden diğer şahıslara bilgi verdiği anlaşıldı.