22 Eylül 2024, Pazar
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İşte gerçek Dubai çikolatasının tarifi
Son günlerde sosyal medyada çok konuşulan Dubai çikolatasını birçok kişi evde denedi ilk defa tadına bakanlarda adeta bağımlılık yaptı. Ekip arkadaşlarımız da meşhur lezzetin yapılışını işin mutfağında Ümit Çiçek şeften öğrendi. İşte çok beğenilen Dubai çikolatası tarifi....