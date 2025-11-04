04 Kasım 2025, Salı

İşte 2026'da uygulanacak yeni trafik cezaları
Giriş: 04.11.2025 16:39
2026’da yürürlüğe girecek yeni trafik cezaları açıklandı. Hız sınırını aşmaktan kırmızı ışık ihlaline, alkollü araç kullanmaktan emniyet kemeri takmamaya kadar birçok kural ihlalinin cezası arttı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, Avukat Tayfun Üzülmez ile milyonlarca sürücüyü ilgilendiren düzenlemenin detaylarını değerlendirdi.
