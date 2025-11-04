04 Kasım 2025, Salı
İşte 2026'da uygulanacak yeni trafik cezaları
2026’da yürürlüğe girecek yeni trafik cezaları açıklandı. Hız sınırını aşmaktan kırmızı ışık ihlaline, alkollü araç kullanmaktan emniyet kemeri takmamaya kadar birçok kural ihlalinin cezası arttı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, Avukat Tayfun Üzülmez ile milyonlarca sürücüyü ilgilendiren düzenlemenin detaylarını değerlendirdi.