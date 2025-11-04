İşte 2026’da uygulanacak yeni trafik cezaları

2026’da yürürlüğe girecek yeni trafik cezaları açıklandı. Hız sınırını aşmaktan kırmızı ışık ihlaline, alkollü araç kullanmaktan emniyet kemeri takmamaya kadar birçok kural ihlalinin cezası arttı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, Avukat Tayfun Üzülmez ile milyonlarca sürücüyü ilgilendiren düzenlemenin detaylarını değerlendirdi.

